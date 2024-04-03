У регіонах на південному сході Туреччини та в провінції Ізмір розпочались протести після рішення виборчої комісії не допустити новообраного мера від прокурдської Народної партії рівності і демократії (DEM) у місті Ван до виконання обов'язків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

За даними МВС країни, загалом було затримано 89 осіб по всій країні за участь у "несанкціонованих" демонстраціях.

dpa

dpa

Абдуллі Зейдану, який представляє DEM, було відмовлено у наданні мерського мандата, незважаючи на те, що він переміг на недільних місцевих виборах, набравши близько 55% голосів. Його політсила оскаржила це рішення в суді.

Замість нього посаду мера отримає кандидат від провладної Партії справедливості і розвитку, який посів друге місце, набравши близько 27% голосів.

Головна опозиційна Республіканська народна партія, яка на місцевих виборах в неділю посіла перше місце, завдавши історичного удару Партії справедливості і розвитку Ердогана, засудила це рішення і закликала його скасувати.

Місцева виборча комісія стверджує, що Зейдан має судимість і не мав балотуватися на виборах.

Партія Зейдана заявляє, що він був поінформований про рішення лише після голосування в неділю.

Нагадаємо, за підсумками місцевих виборів 31 березня політсила Ердогана зазнала найбільшої поразки за понад 20 років.

Сам Ердоган, коментуючи результати виборів, висловив жаль, що його політична сила не змогла досягти бажаних результатів.

Детально про значення поразки партії турецького президента на місцевих виборах дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті "Туреччина обирає опозицію".