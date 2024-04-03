Столтенберг: В НАТО согласились на большую роль в координации помощи Украине

Министры иностранных дел государств-членов НАТО на встрече 3 апреля согласились усилить роль Альянса в координации помощи Украине.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

По словам Столтенберга, союзники "согласились двигаться дальше по планированию для большей роли НАТО в координации безопасности помощи и учений".

"Детали будут сформированы в последующие недели", – добавил он, не уточняя подробностей.

По данным СМИ, США и другие западные страны рассматривают возможность передачи под эгиду НАТО Контактной группы по вопросам обороны Украины, что является одним из нескольких новых предложений, которые могут помочь сохранить поток вооружений в Киев в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе.