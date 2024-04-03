У Блінкена зламався літак під час європейського турне

Літак, який мав доставити держсекретаря США Ентоні Блінкена з Парижа до Брюсселя, зламався, через що тому довелось кілька годин добиратись до бельгійської столиці наземним транспортом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Речник Державного департаменту заявив, що літак ВПС США, який доставив Блінкена до Франції у вівторок, зазнав механічної несправності.

У старої моделі літака ВПС США Boeing 737 виникли технічні негаразди після того, як він доправив держсекретаря до Франції.

Через це Блінкену довелося здійснити "багатогодинну поїздку" до Брюсселя.

Відстань між Парижем і Брюсселем становить близько 305 кілометрів.

Це вже не вперше у Блінкена цього року ламається літак – минулого разу технічна несправність літака застала Блінкена в Цюриху під час Всесвітнього економічного форуму.

Нещодавно літак президента Польщі Анджея Дуди зламався під час його візиту до США.