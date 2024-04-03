У Блинкена сломался самолет во время европейского турне

Самолет, который должен был доставить госсекретаря США Энтони Блинкена из Парижа в Брюссель, сломался, из-за чего тому пришлось несколько часов добираться до бельгийской столицы наземным транспортом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Представитель Государственного департамента заявил, что самолет ВВС США, который доставил Блинкена во Францию во вторник, потерпел механическую неисправность.

У старой модели самолета ВВС США Boeing 737 возникли технические неполадки после того, как он доставил госсекретаря во Францию.

Из-за этого Блинкену пришлось совершить "многочасовую поездку" в Брюссель.

Расстояние между Парижем и Брюсселем составляет около 305 километров.

Это уже не первый раз у Блинкена в этом году ломается самолет – в прошлый раз техническая неисправность самолета застала Блинкена в Цюрихе во время Всемирного экономического форума.

Недавно самолет президента Польши Анджея Дуды сломался во время его визита в США.