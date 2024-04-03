Столтенберг пояснив, чому Україну не можна запросити до НАТО так само, як у ЄС

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ідея запрошення України в Альянс за аналогією з рішенням Європейського Союзу може створити додаткову перешкоду на шляху до членства.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі голів МЗС країн НАТО, передає кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

Столтенберг нагадав, що всі члени НАТО вже висловили згоду на майбутнє членство України і що на саміті у Вільнюсі лідери Альянсу домовились прибрати План дій щодо членства як обов'язкову складову процесу вступу.

"Між НАТО і ЄС існує різниця. Якщо вас запрошують до членства в ЄС, то з моменту запрошення до членства можуть минути роки. А в НАТО, коли вас запрошують, це (членство. – Ред.) настає незабаром після цього… Нам потрібно уникнути утворення – знову – двохетапного процесу на шляху до членства", – додав він.

Генсек Альянсу підкреслив, що "незалежно від технічних деталей" існує чітке зобов'язання членів НАТО щодо членства України та наближення України до нього.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше цього року заявив, що країни НАТО мають зробити крок до наближення членства України в Альянсі на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року.

Водночас посадовці Альянсу публічно висловлювали скепсис стосовно будь-яких формулювань про запрошення України до членства.