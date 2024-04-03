Столтенберг объяснил, почему Украину нельзя пригласить в НАТО так же, как в ЕС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что идея приглашения Украины в Альянс по аналогии с решением Европейского Союза может создать дополнительное препятствие на пути к членству.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО, передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Столтенберг напомнил, что все члены НАТО уже выразили согласие на будущее членство Украины и что на саммите в Вильнюсе лидеры Альянса договорились убрать План действий по членству как обязательную составляющую процесса вступления.

"Между НАТО и ЕС существует разница. Если вас приглашают к членству в ЕС, то с момента приглашения до членства могут пройти годы. А в НАТО, когда вас приглашают, это (членство. – Ред.) наступает вскоре после этого... Нам нужно избежать образования – снова – двухэтапного процесса на пути к членству", – добавил он.

Генсек Альянса подчеркнул, что "независимо от технических деталей" существует четкое обязательство членов НАТО относительно членства Украины и приближения Украины к нему.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее в этом году заявил, что страны НАТО должны сделать шаг к приближению членства Украины в Альянсе на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

В то же время чиновники Альянса публично выражали скепсис относительно любых формулировок о приглашении Украины к членству.