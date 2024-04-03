Боррель розповів Кулебі про поточний стан поставок боєприпасів від ЄС в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель провели зустріч у Брюсселі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter (X).

За словами українського міністра, Боррель поінформував його про поточний стан поставок артилерійських боєприпасів з ЄС в Україну. Під час зустрічі обговорювали шляхи їх прискорення.

"Ми також обговорили наступний пакет санкцій ЄС, який має посилити тиск на Росію. Ми приділили особливу увагу майбутньому форуму оборонної промисловості Україна-ЄС, метою якого є збільшення обсягів виробництва оборонної промисловості в Україні та в усій Європі", – зазначив глава МЗС України.

Він також подякував Боррелю за його готовність активізувати зусилля з пошуку наявних систем Patriot для України.

Також у Брюсселі Кулеба обговорив з польським міністром Радославом Сікорським те, як Польща могла б посприяти захисту України від ударів РФ з повітря та краще захистити свій повітряний простір.

Крім того, очільник МЗС України говорив про посилення української ППО з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом.