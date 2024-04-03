Боррель рассказал Кулебе о текущем состоянии поставок боеприпасов от ЕС в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель провели встречу в Брюсселе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter (X).

По словам украинского министра, Боррель проинформировал его о текущем состоянии поставок артиллерийских боеприпасов из ЕС в Украину. Во время встречи обсуждались пути их ускорения.

"Мы также обсудили следующий пакет санкций ЕС, который должен усилить давление на Россию. Мы уделили особое внимание предстоящему форуму оборонной промышленности Украина-ЕС, целью которого является увеличение объемов производства оборонной промышленности в Украине и во всей Европе", – отметил глава МИД Украины.

Он также поблагодарил Борреля за его готовность активизировать усилия по поиску имеющихся систем Patriot для Украины.

Также в Брюсселе Кулеба обсудил с польским министром Радославом Сикорским то, как Польша могла бы поспособствовать защите Украины от ударов РФ с воздуха и лучше защитить свое воздушное пространство.

Кроме того, глава МИД Украины говорил об усилении украинской ПВО з министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.