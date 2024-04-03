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У Франції йде розслідування проти популярного експрем’єра, нинішнього мера Гавра

Новини — Середа, 3 квітня 2024, 18:27 — Марія Ємець

У Франції ведуть розслідування проти експрем’єра Едуара Філіппа, нині міського голови Гавра і лідера рейтингів, у зв’язку з можливими зловживаннями на посаді.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico за матеріалами французького Le Monde, деталі наводить також AFP.

У середу в будівлю мерії у Гаврі прийшли з обшуками, що пов’язані з розслідуванням можливих зловживань Едуаром Філіппом, який у 2017-2020 роках був прем’єр-міністром.  

Французьке видання дізналося, що розслідування Національної фінансової прокуратури стосується багаторічної угоди, підписаної Філіппом, якою одній неурядовій організації доручили керівництво інноваційним центром у Гаврі. У правлінні цієї НУО була Стефані де Базлер, яка була також заступницею мера.

Агентство AFP отримало підтвердження від своїх джерел, що розслідування відкрили у грудні 2023 року після скарги колишньої посадовиці у Гаврі і воно стосується можливого конфлікту інтересів, розкрадання бюджетних коштів, "фаворитизму і морального тиску". 

У мерії прокоментували, що мер та інші співробники відкриті для співпраці з прокуратурою і нададуть усю інформацію, якою цікавиться слідство.

Едуар Філіпп був першим прем’єр-міністром Франції за часів президентства Емманюеля Макрона і є дуже відомим та популярним. Березневе опитування Ipsos засвідчило, що він очолює рейтинг політиків, які могли би виграти президентські вибори після завершення другої канденції Маркона – Філіпп у ньому випереджає Марін Ле Пен. 

Як повідомляли раніше, в ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" планують опитати свої двох депутатів щодо їхніх ймовірних зв'язків із проросійською мережею впливу, яку викрили минулого тижня в Європі.

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