Во Франции идет расследование против популярного экс-премьера, нынешнего мэра Гавра

Во Франции ведут расследование против экс-премьера Эдуара Филиппа, ныне городского головы Гавра и лидера рейтингов, в связи с возможными злоупотреблениями на должности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico по материалам французского Le Monde, детали приводит также AFP.

В среду в здание мэрии в Гавре пришли с обысками, связанные с расследованием возможных злоупотреблений Эдуаром Филиппом, который в 2017-2020 годах был премьер-министром.

Французское издание узнало, что расследование Национальной финансовой прокуратуры касается многолетнего соглашения, подписанного Филиппом, которым одной неправительственной организации поручили руководство инновационным центром в Гавре. В правлении данной НПО была Стефани де Базлер, которая была также заместителем мэра.

AFP получили подтверждение от своих источников, что расследование открыли в декабре 2023 года после жалобы бывшей чиновницы в Гавре и оно касается возможного конфликта интересов, хищения бюджетных средств, "фаворитизма и морального давления".

В мэрии прокомментировали, что мэр и другие сотрудники открыты для сотрудничества с прокуратурой и предоставят всю информацию, которой интересуется следствие.

Эдуар Филипп был первым премьер-министром Франции во времена президентства Эмманюэля Макрона и является очень известным и популярным. Мартовский опрос Ipsos показал, что он возглавляет рейтинг политиков, которые могли бы выиграть президентские выборы после завершения второй канденции Маркона – Филипп в нем опережает Марин Ле Пен.

Как сообщалось ранее, в ультраправой партии "Альтернатива для Германии" планируют опросить своих двух депутатов относительно их вероятных связей с пророссийской сетью влияния, которую разоблачили на прошлой неделе в Европе.