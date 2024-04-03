Генсек НАТО сподівається на консенсус із Угорщиною стосовно нових планів підтримки України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що "протягом тижнів" зможе обговорити й вирішити ті претензії, які висловила Угорщина стосовно його пропозиції посилити роль Альянсу в координації підтримки України.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі голів МЗС країн НАТО 3 квітня, передає кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

Генсека попросити прокоментувати слова угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто, який заявив, що Будапешт не підтримає пропозицій, що перетворюють НАТО на "наступальний Альянс".

Столтенберг наголосив, що НАТО – це оборонний альянс, який "не був і не буде стороною конфлікту в Україні". Водночас це не забороняє йому згідно з міжнародним правом допомагати Україні втілювати її право на самооборону.

"Ми не обговорюємо військової присутності НАТО в Україні. Ми обговорюємо, як можемо координувати й надсилати допомогу з-за меж України, як це роблять союзники", – пояснив він.

Генсек зазначив, що має "хороший діалог" із головою МЗС Угорщини Петером Сійярто і за останній тиждень двічі говорив із угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

"Тепер, коли ми розпочали планування, я певен, що ми також можемо відповісти на порушені Угорщиною занепокоєння й знайти спосіб, у який ми досягнемо консенсусу протягом тижнів", – підсумував він.

Нагадаємо, міністри закордонних справ держав-членів НАТО на зустрічі 3 квітня погодились посилити роль Альянсу в координації допомоги Україні й розпочати відповідне планування.

У межах цієї координації тривають дискусії щодо розміру багаторічного фонду, який під егідою НАТО буде фінансувати допомогу Києву.