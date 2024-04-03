Генсек НАТО надеется на консенсус с Венгрией относительно новых планов поддержки Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что "в течение недель" сможет обсудить и решить те претензии, которые выразила Венгрия относительно его предложения усилить роль Альянса в координации поддержки Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО 3 апреля, передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Генсека попросить прокомментировать слова венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, который заявил, что Будапешт не поддержит предложений, превращающих НАТО в "наступательный Альянс".

Столтенберг подчеркнул, что НАТО – это оборонительный альянс, который "не был и не будет стороной конфликта в Украине". В то же время это не запрещает ему согласно международному праву помогать Украине воплощать ее право на самооборону.

"Мы не обсуждаем военное присутствие НАТО в Украине. Мы обсуждаем, как можем координировать и отправлять помощь из-за пределов Украины, как это делают союзники", – пояснил он.

Генсек отметил, что имеет "хороший диалог" с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и за последнюю неделю дважды говорил с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

"Теперь, когда мы начали планирование, я уверен, что мы также можем ответить на поднятые Венгрией беспокойства и найти способ, которым мы достигнем консенсуса в течение недель", – подытожил он.

Напомним, министры иностранных дел государств-членов НАТО на встрече 3 апреля согласились усилить роль Альянса в координации помощи Украине и начать соответствующее планирование.

В рамках этой координации продолжаются дискуссии относительно размера многолетнего фонда, который под эгидой НАТО будет финансировать помощь Киеву.