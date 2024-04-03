Кулеба і Кемерон обговорили посилення ППО України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч у Брюсселі зі своїм британським колегою Девідом Кемероном.

Про це український міністр написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Кулеба подякував Кемерону за непохитну підтримку України з боку Великої Британії

"Я високо ціную готовність Британії просувати найбільш амбітне рішення G7 щодо заморожених російських активів. Ми очікуємо значного прогресу в цьому питанні цього року і закликаємо всіх партнерів знайти достатню політичну волю", – зазначив очільник українського МЗС.

Міністри також скоординували кроки для прискорення рішень третіх сторін щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, включаючи Patriot.

Нагадаємо, у Брюсселі Кулеба обговорив з польським міністром Радославом Сікорським те, як Польща могла б посприяти захисту України від ударів РФ з повітря та краще захистити свій повітряний простір.

Крім того, очільник МЗС України говорив про посилення української ППО з міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом.