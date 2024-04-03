Кулеба и Кэмерон обсудили усиление ПВО Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу в Брюсселе со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

Об этом украинский министр написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Кулеба поблагодарил Кэмерона за непоколебимую поддержку Украины со стороны Великобритании

"Я высоко ценю готовность Британии продвигать наиболее амбициозное решение G7 по замороженным российским активам. Мы ожидаем значительного прогресса в этом вопросе в этом году и призываем всех партнеров найти достаточную политическую волю", – отметил глава украинского МИД.

Министры также скоординировали шаги для ускорения решений третьих сторон о предоставлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, включая Patriot.

Напомним, в Брюсселе Кулеба обсудил с польским министром Радославом Сикорским то, как Польша могла бы поспособствовать защите Украины от ударов РФ с воздуха и лучше защитить свое воздушное пространство.

Кроме того, глава МИД Украины говорил об усилении украинской ПВО з министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.