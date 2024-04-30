В польском МИД заявили, что заявления Дуды подвергают Польше российские ракеты
В МИД Польши подвергли критике президента Анджея Дуду, который заявил о готовности принять на территории страны ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.
Об этом в эфире "Польского радио" рассказал замглавы МИД Анджей Шейна, сообщает "Европейская правда".
Шейна, ссылаясь на слова президента, сказал, что "сначала следовало проконсультироваться с правительством".
"Сначала нужно проконсультироваться с правительством, а не говорить, что мы хотим иметь ядерное оружие в Польше", – сказал он.
По словам замглавы МИД, такие заявления подвергают Польшу "риском направить против нас российские ракеты".
"В некоторых ситуациях, особенно за рубежом, я бы очень хвалил действия президента согласно поручению правительства, а тут вдруг время от времени что-то выстреливает", – сказал он.
По его мнению, вопрос о присоединении к Nuclear Sharing необходимо анализировать комплексно.
"Мы должны сначала посмотреть, как выглядит вся концепция безопасности, включает ли она (программу Nucelar Sharing. – Ред.), и ожидает ли НАТО этого от Польши", – отметил Шейна.
В то же время, он сказал, что Польша была бы готова разместить ядерное оружие.
"Если наши союзники заявляют, что такие ракеты должны быть в Польше, Польша должна сказать "да", но такой ситуации еще не было", – сказал замглавы МИД.
В пятницу в Литве президент Дуда снова вспомнил Nuclear Sharing, сказав, что
Nuclear Sharing – это программа НАТО, которая является частью политики ядерного сдерживания Североатлантического союза.
В рамках программы ядерные боеголовки размещают в государствах-членах, не имеющих собственного ядерного оружия.
С ноября 2009 года в рамках Nuclear Sharing американское ядерное оружие расположено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Президент Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил не так давно, что Польша готова принять у себя ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing, если союзники так решат.
Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал Анджея Дуду в вопросе размещения ядерного оружия в Польше.
Отметим, что предыдущее правительство Польши активно поддерживало идею присоединения к программе ядерного обмена среди стран НАТО в ответ на решение РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.