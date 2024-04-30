В Австрии основана в шутку Пивная партия идет на парламентские выборы

Пивная партия Австрии, основанная в основном в шутку в 2015 году, будет участвовать в нынешних парламентских выборах.

Об этом заявил партийный лидер Доминик Влацный во вторник, его цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Партия, основанная врачом и рок-музыкантом Домиником Влацным, сейчас создает реальную угрозу отобрать голоса у других партий, особенно у левых. Это происходит в то время, когда ультраправые имеют явное преимущество в опросах.

"Да, Пивная партия будет баллотироваться на предстоящих парламентских выборах. Поддержка, которую мы получили, огромная. Это дает нам мотивацию", – сказал 37-летний Влацный в заявлении для СМИ.

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В январе он сказал, что участие в гонке будет зависеть от того, будет ли собрано достаточно средств. Он планировал собрать средства, увеличив количество членов до 20 тысяч из примерно 1300 активных членов в конце 2023 года. Во вторник он признал, что до этого еще далеко, а выборы должны состояться до октября.

"Мы выполнили более половины нашей цели по финансированию. Наш стакан, так сказать, наполовину полон, и постоянно наливается больше", – сказал Влацный.

Партия участвовала в последних парламентских выборах в 2019 году и получила лишь 0,1% голосов, но Влацный занял третье место на президентских выборах в 2022 году с 8,3%.

Последние опросы общественного мнения показали, что его поддерживают от 5% до 7%. Чтобы попасть в парламент, партии нужны 4%.

Ранее партия проводила кампании по серьезным и менее серьезным вопросам, начиная с улучшения системы здравоохранения до установления общественных пивных фонтанов в Вене.