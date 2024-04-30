Экс-главу МИД Италии времен Берлускони осудили за махинации с продажей квартиры в Монте-Карло

Бывшего министра иностранных дел Италии признали виновным и приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения за участие в продаже квартиры в Монте-Карло, унаследованной его правой партией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Джанфранко Фини – бывший лидер ультраправого Итальянского социального движения. Политик отошел от неофашистской идеологии и превратил политсилу в Национальный альянс, занимая должность министра иностранных дел в 2004-2006 годах при тогдашнем премьер-министре Сильвио Берлускони.

Партия премьера Италии Джорджии Мелони имеет корни в партиях Фини.

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Фини предъявили обвинения, в частности в отмывании денег в связи с продажей квартиры в 2015 году за 1,36 млн евро (почти 1,5 млн евро по текущему курсу). Собственность была оставлена в наследство Национальному альянсу графиней и была продана отцу партнерши Фини за 300 тысяч евро в 2008 году. Расследование мошенничества в отношении этой транзакции было закрыто без обвинений, и новое расследование было начато в 2017 году после второй продажи.

Фини сказал журналистам после приговора, что его оправдали по делу об отмывании денег, но осудили за разрешение на продажу. Партнершу Фини, ее отца и брата также признали виновными в схеме и приговорили к пяти-шести годам заключения.

Приговоры до трех лет в Италии обычно не приводят к тюремному заключению, а за ненасильственные преступления более длинные сроки обычно не отбываются, пока не будут исчерпаны апелляции.

Напомним, Джорджия Мелони объявила, что будет выдвигать свою кандидатуру на июньских выборах в Европарламент.

Ранее суд итальянского города Бари принял к рассмотрению иск премьер-министра Джорджии Мелони против 81-летнего историка и сторонника левых взглядов Лучано Канфоры, который в 2022 году назвал ее "неонацисткой в душе".