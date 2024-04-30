Совет Европы официально опроверг "ущемление прав" в Украине

Совет Европы 30 апреля опубликовал официальное разъяснение относительно сообщения Украины об отступлениях по своим обязательствам, вытекающим из Европейской конвенции по правам человека.

Текст разъяснения есть в распоряжении "Европейской правды".

В сообщении Совета Европы напоминается, что Украина еще в 2022 году сообщила об отступлениях от нескольких статей Европейской конвенции по правам человека из-за российской полномасштабной агрессии и военного положения.

"Украина регулярно информирует Совет Европы об этих отступлениях. По состоянию на 4 апреля 2024 года – вопреки сообщениям некоторых СМИ, основанных на ложной информации – объем отступлений был значительно сокращен", – говорится в разъяснении.

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Среди прочего, Украина сообщила СЕ, что отступления не будут распространяться на статьи о принудительном труде; свободе мысли, совести и религии; права на эффективное средство правовой защиты; запрет дискриминации; и ограничения на политическую деятельность иностранцев.

Ранее "ЕвроПравда" писала, что Украина в апреле сообщила секретариату Совета Европы об изменении перечня исключений из собственных обязательств по документам СЕ, в том числе Европейской конвенции по правам человека и основных свобод (ЕКПЧ).

Минюст позже подтвердил, что еще в начале марта 2022 года воспользовался своим правом на временное отступление от обязательств при чрезвычайных условиях, после начала полномасштабного вторжения РФ.

Украина как государство-член Совета Европы обязана выполнять нормы по соблюдению прав человека, предусмотренные ЕКПЧ; в случае их нарушения лица или организации могут подать иск против Украины в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

В то же время Конвенция дает государствам-членам право заявить об аргументированном отклонении от выполнения отдельных обязательств из-за особых обстоятельств, в том числе из-за военной агрессии.