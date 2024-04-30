Дуда повторно запросив Туска на зустріч щодо головування в ЄС і ядерної зброї НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда поновив запрошення на зустріч для прем’єр-міністра Дональда Туска, яка була під питанням через нездужання останнього.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Керівник канцелярії президента Войцех Коларський повідомив, що Дуда повторно запросив Дональда Туска зустрітися у середу 1 травня на 9 годину ранку, щоб обговорити з ним майбутнє головування Польщі у Раді ЄС та питання розміщення ядерної зброї за програмою НАТО Nuclear Sharing.

Туск, нагадаємо, призупиняв участь у публічних заходах через нездужання.

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Коларський зазначив, що у понеділок і вівторок Дональд Туск вже відновив робочі зустрічі і з огляду на це президент поновив своє перше запрошення. "Ми очікуємо підтвердження", – додав він.

Нагадаємо, в інтерв’ю, яке з’явилося 22 квітня в газеті Fakt, польський президент заявив, що в разі рішення союзників "про розміщення ядерної зброї в межах спільного використання ядерної зброї також і на нашій території, з метою зміцнення безпеки східного флангу НАТО", Варшава буде готова до цього.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск тоді різко прокоментував цю заяву і сказав, що хотів би поговорити з Дудою на цю тему, щоб краще розуміти його позицію і наміри.