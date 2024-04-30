Дуда повторно пригласил Туска на встречу по председательству в ЕС и ядерному оружию НАТО

Президент Польши Анджей Дуда возобновил приглашение на встречу для премьер-министра Дональда Туска, которая была под вопросом из-за недомогания последнего.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Руководитель канцелярии президента Войцех Коларский сообщил, что Дуда повторно пригласил Дональда Туска встретиться в среду 1 мая на 9 часов утра, чтобы обсудить с ним будущее председательство Польши в Совете ЕС и вопрос размещения ядерного оружия по программе НАТО Nuclear Sharing.

Туск, напомним, приостанавливал участие в публичных мероприятиях из-за недомогания.

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Коларский отметил, что в понедельник и вторник Дональд Туск уже возобновил рабочие встречи и с учетом этого президент возобновил свое первое приглашение. "Мы ожидаем подтверждения", – добавил он.

Напомним, в интервью, которое появилось 22 апреля в газете Fakt, польский президент заявил, что в случае решения союзников "о размещении ядерного оружия в рамках совместного использования ядерного оружия также и на нашей территории, с целью укрепления безопасности восточного фланга НАТО", Варшава будет готова к этому.

Премьер-министр Польши Дональд Туск тогда резко прокомментировал это заявление и сказал, что хотел бы поговорить с Дудой на эту тему, чтобы лучше понимать его позицию и намерения.