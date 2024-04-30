В Швейцарии хотят закрепить право на каннабис в конституции

В Швейцарии 30 апреля начала работу общественная инициатива, которая хочет провести референдум о закреплении в конституции права на выращивание и продажу каннабиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Keystone-SDA.

Инициатива "Легализация каннабиса: возможности для экономики, здоровья и равенства" предлагает, чтобы в конституции Швейцарии появилась новая статья о каннабисе.

Согласно тексту инициативы, швейцарцам предлагают разрешить выращивать и хранить каннабис с 18 лет для личного использования. Коммерческие производители и точки продажи каннабиса потребуют лицензии и будут подчиняться строгим правилам качества и безопасности.

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Поступления от налогообложения продуктов из каннабиса авторы инициативы предлагают направить на просветительскую работу в отношении наркотиков и профилактику наркомании.

Теперь участники инициативы должны до 30 октября 2025 года собрать необходимые 100 тысяч подписей, чтобы ее могли вынести на референдум.

В некоторых городах Швейцарии – в частности Цюрихе, Женеве и Берне – уже реализуются пилотные проекты, которые позволяют регулируемую продажу каннабиса.

Напомним, с 1 апреля в Германии вступил в силу закон, легализующий рекреационное использование каннабиса. При этом власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса.