У Белграді призначили дату повторних виборів після порушень

Голова Скупщини (парламенту) Сербії Ана Брнабич призначила перевибори у Белграді на 2 червня після порушень під час голосування 17 грудня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PTC.

"На прохання опозиції та з чіткої волі президента Александара Вучича вирішили, що ці вибори мають бути проведені якнайшвидше відповідно до Конституції та законів Республіки Сербія", – зазначила Брнабич.

Вона закликала всі політичні партії та коаліції змагатися в ідеях та планах, а також постійно, наскільки це можливо, дбати про те, щоб виборча гра була чесною та правильною.

Офіційні результати дострокових виборів у Сербії, які пройшли 17 грудня 2023 грудня, показали, що партія президента Александара Вучича здобула переконливу перемогу на парламентських виборах і з меншою перевагою здобула більшість на муніципальних виборах у Белграді.

Опозиція, об'єднана у блок "Сербія проти насильства", закликала розслідувати порушення й провести повторні вибори у столиці Белграді, де виявила численні фальсифікації, а також збирала тисячі людей на акції протесту.

Європейський парламент 8 лютого ухвалив резолюцію, у якій заявив, що вибори в Сербії 17 грудня 2023 року не були проведені в справедливих умовах, і закликав до незалежного розслідування порушень.

Після цього 2 березня виконувач обов’язків мера столиці Сербії Александар Шапич оголосив про проведення нових виборів у Белграді.