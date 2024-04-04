В Белграде назначили дату повторных выборов после нарушений

Глава парламента Сербии Ана Брнабич назначила перевыборы в Белграде на 2 июня после нарушений во время голосования 17 декабря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PTC.

"По просьбе оппозиции и по четкой воле президента Александара Вучича решено, что эти выборы должны быть проведены как можно быстрее в соответствии с Конституцией и законами Республики Сербия", – отметила Брнабич.

Она призвала все политические партии и коалиции соревноваться в идеях и планах, а также постоянно, насколько это возможно, заботиться о том, чтобы избирательная игра была честной и правильной.

Официальные результаты досрочных выборов в Сербии, которые состоялись 17 декабря 2023 года, показали, что партия президента Александара Вучича одержала убедительную победу на парламентских выборах и с меньшим перевесом получила большинство на муниципальных выборах в Белграде.

Оппозиция, объединенная в блок "Сербия против насилия", призвала расследовать нарушения и провести повторные выборы в столице Белграде, где обнаружила многочисленные фальсификации, а также собирала тысячи людей на акции протеста.

Европейский парламент 8 февраля принял резолюцию, в которой заявил, что выборы в Сербии 17 декабря 2023 года не были проведены в справедливых условиях. Он призвал к независимому расследованию нарушений.

После этого 2 марта исполняющий обязанности мэра столицы Сербии Александар Шапич объявил о проведении новых выборов в Белграде.