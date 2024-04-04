Столтенберг рассказал, что будут обсуждать на заседании Совета Украина-НАТО с Кулебой

Встреча Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел, которая состоится в Брюсселе 4 апреля с участием глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, будет посвящена прежде всего долгосрочной поддержке Киева.

Об этом журналистам заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в штаб-квартире Альянса, передает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

По словам Столтенберга, участники встречи Совета Украина-НАТО обсудят, как они могут усилить сотрудничество, а также "как мы можем приблизить вас (Украину. – Ред.) к членству в НАТО".

"Мы также обсудим, что мы уже сделали на встрече министров вчера, как мы можем усилить и сделать постоянной нашу поддержку Украины, поскольку это имеет значение и для нашей безопасности", – добавил он.

Кроме того, на встрече речь пойдет о "многолетнем финансовом обязательстве от союзников НАТО".

"Мы, конечно же, приветствуем добровольные взносы, но в долгосрочной перспективе мы должны быть менее зависимы от них и больше опираться на твердые обязательства НАТО", – пояснил Столтенберг.

Напомним, генсек Альянса заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений относительно предложения фонда на 100 млрд евро.

Впоследствии Столтенберг уточнил, что дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины продолжаются и происходят совместно с украинской стороной.