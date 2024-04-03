Кулеба висловився про ідею Столтенберга про фонд підтримки для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував пропозицію генсека НАТО Єнса Столтенберга про створення нового багаторічного фонду підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр розповів в інтерв'ю Reuters.

Кулеба привітав плани щодо підтримки України, однак вказав, що цей план має передбачати виділення нових коштів, а не перерозподіл попередніх зобов'язань.

"Якщо ця конкретна ініціатива стане реальністю, ми повинні переконатися, що це будуть (нові) 100 мільярдів", – зазначив він.

Нагадаємо, генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Згодом Столтенберг уточнив, що дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України тривають і відбуваються спільно з українською стороною.

Як стало відомо "ЄвроПравді", дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України в межах Північноатлантичного альянсу, як очікується, триватимуть до саміту НАТО, що має пройти в липні.