Евросоюз отреагировал на планы Грузии принять закон "об иноагентах"

Евросоюз выразил серьезную обеспокоенность заявлением правящей партии Грузии "Грузинская мечта" о планах принять закон "об иноагентах" и сожалеет, что его снова рассматривают, несмотря на негативную реакцию общественности и международного сообщества в марте 2023 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении внешнеполитического представителя Еврокомиссии Петера Стано.

Как говорится в сообщении, создание и поддержка благоприятной среды для организаций гражданского общества и обеспечение свободы СМИ является основой демократии, что также имеет решающее значение для процесса вступления в ЕС.

Стано напомнил, что Грузия получила статус кандидата при условии выполнения соответствующих шагов, изложенных в рекомендации Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года.

"Шаг 9 включает рекомендацию Грузии обеспечить свободную деятельность гражданского общества, а шаг 1 призывает Грузию бороться с дезинформацией, направленной против ЕС и его ценностей", – говорится в сообщении.

Стано указал, что прозрачность не должна использоваться как инструмент для ограничения возможностей гражданского общества действовать свободно.

"Мы призываем политическое руководство Грузии принять и внедрить реформы, которые соответствуют заявленной цели вступления в Евросоюз, что поддерживает подавляющее большинство граждан", – подчеркнул представитель ЕС.

Евросоюз также призвал Грузию соблюдать свои обязательства по продвижению демократии, верховенства права и прав человека.

Напомним, 3 апреля стало известно, что правящая партия Грузии вернулась к планам принять закон "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах".

Первая попытка принять этот проект весной 2023 года спровоцировала масштабные акции протеста. Парламент одобрил проект в первом чтении, но после резкой критики ЕС и США и под давлением протестов власть решила все же отозвать его.

Оппозиция снова призывает к акциям протеста, видя в инициативе попытку наступления на свободу слова, давления на гражданское общество и дискредитации нелояльных к власти организаций и СМИ.