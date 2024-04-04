Міністерка оборони Нідерландів про фонд НАТО для України: Це не антитрампівська страховка

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає правильною ідею структурувати і закріпити підтримку України в рамках НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Міністерка заявила, що цей новий план відповідає зусиллям НАТО щодо "консолідації військової співпраці з Україною". "Має сенс структурувати і закріпити підтримку України в рамках НАТО", – сказала вона.

Досі НАТО не хотів централізовано координувати військову підтримку України. Країни-члени самостійно вирішували, що і коли надавати.

Оллонгрен не вважає дивним той факт, що НАТО зараз хоче централізовано організувати допомогу Україні. Міністерка також не вважає пропонований фонд на 100 млрд євро для України "антитрампівською страховкою".

"Зараз ця підтримка відбувається в рамках спеціальної групи з понад п'ятдесяти країн під головуванням Сполучених Штатів, "групи Рамштайн". Немає жодних ознак того, що Путін хоче зупинитися, а це означає, що ми також повинні готуватися до тривалої війни і тривалої підтримки України. Тому є сенс перейти від ситуативної допомоги до структури, яку ми зможемо підтримувати", – зазначила вона.

Оллонгрен каже, що небезпечно погоджуватися з "наративом" Путіна про те, що такий фонд буде провокацією.

Нагадаємо, генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Згодом Столтенберг уточнив, що дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України тривають і відбуваються спільно з українською стороною.