Министр обороны Нидерландов о фонде НАТО для Украины: Это не антитрамповская страховка

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает правильной идею структурировать и закрепить поддержку Украины в рамках НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Министр заявила, что этот новый план соответствует усилиям НАТО по "консолидации военного сотрудничества с Украиной". "Имеет смысл структурировать и закрепить поддержку Украины в рамках НАТО", – сказала она.

До сих пор НАТО не хотел централизованно координировать военную поддержку Украины. Страны-члены самостоятельно решали, что и когда предоставлять.

Оллонгрен не считает странным тот факт, что НАТО сейчас хочет централизованно организовать помощь Украине. Министр также не считает предлагаемый фонд на 100 млрд евро для Украины "антитрамповской страховкой".

"Сейчас эта поддержка происходит в рамках специальной группы из более пятидесяти стран под председательством Соединенных Штатов, "группы Рамштайн". Нет никаких признаков того, что Путин хочет остановиться, а это означает, что мы также должны готовиться к длительной войне и длительной поддержке Украины. Поэтому есть смысл перейти от ситуативной помощи к структуре, которую мы сможем поддерживать", – отметила она.

Оллонгрен говорит, что опасно соглашаться с "нарративом" Путина о том, что такой фонд будет провокацией.

Напомним, генсек Альянса заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений относительно предложения фонда на 100 млрд евро.

Впоследствии Столтенберг уточнил, что дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины продолжаются и происходят совместно с украинской стороной.