У Португалії опозиційні соціалісти готові підтримувати деякі заходи нового уряду

Соціалістична партія Португалії заявила, що може підтримати в парламенті деякі заходи нового правоцентристського уряду меншості, водночас голосуючи проти політики, з якою вона не згодна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

За словами лідера соціалістів Педро Нуну Сантуша, вони будуть в опозиції, але водночас це буде відповідальна опозиція.

"Ми будемо голосувати за те, з чим ми згодні, та проти того, з чим не згодні", – зазначив він.

Сантуш заявив, що соціалісти "повністю готові" до переговорів, до яких опозиційних законодавців закликав новий прем'єр Луїш Монтенегру, який прагне залишитися на посаді на повний чотирирічний термін.

Уряду меншості буде необхідно заручитися підтримкою інших партій, щоб отримати схвалення бюджету та інших заходів, необхідних для зміцнення економіки та підвищення рівня життя.

Новому прем'єру, можливо, доведеться піти на компроміс щодо ключових рішень, щоб отримати достатню підтримку, а бюджет на 2025 рік, який має бути ухвалений у жовтні, обіцяє стати серйозним випробуванням для його уряду.

Сантуш підтвердив, що "практично неможливо", щоб його партія погодилася з бюджетною пропозицією уряду на 2025 рік, але водночас вони можуть укласти угоди з конкретних питань, таких як поправка до цьогорічного бюджету щодо підвищення заробітної плати вчителів та деяких інших держслужбовців.

Крім того, лідер соціалістів вказав, що його партія також не підтримає жодних пропозицій відхилити програму нового уряду в парламенті та усунути Монтенегру з посади.

У вівторок новий уряд меншості у Португалії на чолі з прем’єром Луїшем Монтенегру склав присягу.

Минулого тижня новообраний парламент Португалії після кількох провальних спроб обрати спікера врешті призначив його завдяки угоді між соціал-демократами і соціалістами.

Читайте більше у статті про те, як Португалія готується до історичної зміни влади.