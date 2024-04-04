В Португалии оппозиционные социалисты готовы поддерживать некоторые меры нового правительства

Социалистическая партия Португалии заявила, что может поддержать в парламенте некоторые меры нового правоцентристского правительства меньшинства, одновременно голосуя против политики, с которой она не согласна.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По словам лидера социалистов Педро Нуну Сантуша, они будут в оппозиции, но в то же время это будет ответственная оппозиция.

"Мы будем голосовать за то, с чем мы согласны, и против того, с чем не согласны", – отметил он.

Сантуш заявил, что социалисты "полностью готовы" к переговорам, к которым оппозиционных законодателей призвал новый премьер Луиш Монтенегру, который стремится остаться на посту на полный четырехлетний срок.

Правительству меньшинства будет необходимо заручиться поддержкой других партий, чтобы получить одобрение бюджета и других мер, необходимых для укрепления экономики и повышения уровня жизни.

Новому премьеру, возможно, придется пойти на компромисс по ключевым решениям, чтобы получить достаточную поддержку, а бюджет на 2025 год, который должен быть принят в октябре обещает стать серьезным испытанием для его правительства.

Сантуш подтвердил, что "практически невозможно", чтобы его партия согласилась с бюджетным предложением правительства на 2025 год, но в то же время они могут заключить соглашения по конкретным вопросам, таким как поправка к нынешнему бюджету по повышению заработной платы учителей и некоторых других госслужащих.

Кроме того, лидер социалистов указал, что его партия также не поддержит никаких предложений отклонить программу нового правительства в парламенте и отстранить Монтенегру с должности.

Во вторник новое правительство меньшинства в Португалии во главе с премьером Луишем Монтенегру принес присягу.

На прошлой неделе новоизбранный парламент Португалии проголосовал за нового спикера после соглашения между социал-демократами и социалистами.

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