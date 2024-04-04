Финляндия решила не открывать границу с Россией

Финское правительство решило, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией пока останутся закрытыми.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Таким образом, пункты пересечения границы на восточной границе Финляндии не будут открыты 14 апреля, когда истекает срок текущего закрытия. Граница будет закрыта до тех пор, пока не будет принято другое решение.

Кроме того, водные пограничные переходы в Хаапасаари, порту Нуйямаа и Сантио будут закрыты для движения прогулочных судов с 15 апреля. Таким образом, правительство готовится к тому, что явление инструментализации миграции может распространиться и на водный транспорт.

"Это было бы опасно для людей, пытающихся высадиться на берег, и создало бы дополнительную нагрузку на морские спасательные службы", – заявили в МВД Финляндии.

С прошлой осени Россия организует на восточной границе Финляндии искателей убежища, то есть превращает людей, ищущих убежища или лучшей жизни, в "инструмент" для достижения собственных целей.

По мнению правительства, это имеет целью повлиять на национальную безопасность и общественный порядок Финляндии. Поэтому с середины декабря восточная граница была закрыта, за исключением пограничной станции Вайниккала, предназначенной для поездов.

"Согласно пониманию финских властей, это долгосрочная ситуация. В течение весны не было получено никаких наблюдений, на основании которых можно было бы считать, что ситуация существенно изменилась. Кроме того, с весной увеличиваются возможности для усиления давления.

В России в районах, близких к границам Финляндии, находятся сотни, а возможно, даже тысячи людей, которые могут быть использованы как инструмент давления на Финляндию", – утверждает министр внутренних дел Мари Рантанен.

Из-за закрытия границы невозможно подать заявление о предоставлении международной защиты в пунктах пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией.

Ранее сообщалось, что Финская пограничная служба начала расследование около двух десятков дел, связанных с организацией незаконного проникновения в Финляндию через границу с Россией.

Перед этим министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала Евросоюз выработать совместный ответ на использование Россией миграции в ЕС в качестве оружия.