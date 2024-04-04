Финская полиция заявила о спланированном характере стрельбы в школе

12-летний мальчик, которого обвиняют в убийстве шестиклассника во время стрельбы в финской школе на этой неделе, похоже, спланировал ее заранее.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По словам следователей, нападение во вторник в школе под Хельсинки, во время которого двое других детей также получили тяжелые ранения, было спровоцировано издевательством над учениками.

"Предварительное расследование выявило доказательства, указывающие на то, что этот акт был спланирован", – говорится в заявлении полиции, которая ссылается на материалы, найденные на изъятом телефоне и компьютере.

Мальчик, задержанный полицией примерно в 4 км от школы, слишком мал, чтобы предстать перед судом, и сейчас находится под опекой социальных служб. Полиция утверждает, что он признался в нападении.

После стрельбы в школах в 2007 и 2008 годах, в которых погибли 20 человек, Финляндия ужесточила законы об оружии в 2010 году, введя тест для претендентов на получение лицензии и повысив минимальный возраст до 20 лет с 18.

В стране с населением 5,6 миллиона человек, где популярны охота и стрельба по мишеням, насчитывается более 1,5 миллиона единиц лицензированного огнестрельного оружия и около 430 тысяч владельцев лицензий.

Полиция заявила, что имеет предварительное представление о том, как 12-летний подозреваемый достал оружие, которое принадлежало его близкому родственнику, но расследование все еще продолжается.

Ожидается, что расследование стрельбы займет несколько месяцев.

Следователи заявили, что, возможно, смогут допросить одного из двух госпитализированных детей в ближайшие несколько дней.

Напомним, Европарламент приспустил флаги ЕС и Финляндии в знак солидарности со страной.