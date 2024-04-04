Уряд Грузії відмовив президентці у візиті до Литви

Уряд Грузії відмовив президентці Саломе Зурабішвілі у робочому візиті до Литви, який вона планувала здійснити з 10 по 12 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Online".

Постанову про відмову у візиті Зурабішвілі підписав прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе.

"Відмовити президентці Грузії в пропозиції, представленій листом № 2183 від 27 березня 2024 року, що стосується робочого візиту до міста Вільнюс Литовської Республіки з 10 по 12 квітня 2024 року", – йдеться в постанові.

Між партією влади Грузії та опозиційною до неї президенткою Зурабішвілі регулярно спалахують конфлікти.

Минулого року "Грузинська мрія" намагалась оголосити Зурабішвілі імпічмент у зв’язку з тим, що попри відсутність згоди уряду вона вирушила у закордонне турне, щоб домогтися надання Грузії статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Згідно з грузинськими правилами, президентка була зобов’язана отримати на це дозвіл уряду.

Після цього в партії заявляли, що парламентська більшість не дотримуватиметься певних ритуалів стосовно Зурабішвілі, а також вирішили не називати її президенткою.