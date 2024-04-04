Кулеба: Блинкен предпринял немедленные действия после запроса на дополнительные Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Брюсселе встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом Кулеба написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

На встрече речь шла об усилении воздушного террора России против украинских городов, в том числе с применением баллистических ракет.

Кулеба призвал американских партнеров как можно быстрее найти пути для предоставления дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

"Я благодарен госсекретарю за то, что он сразу принял меры в ответ на этот призыв", – отметил украинский министр.

Кулеба и Блинкен также обсудили следующие шаги для разблокирования дополнительной американской помощи для Украины.

"Сегодняшнее заседание Совета Украина-НАТО продемонстрировало, что все члены Альянса понимают, насколько насущным является этот вопрос. Нам всем нужно, чтобы он был решен как можно быстрее", – добавил глава МИД Украины.

Кулеба ранее подтвердил, что во время встречи Совета Украина-НАТО сосредоточился исключительно на одной теме – поставке систем Patriot.

Он также проинформировал, что Германия инициировала поиск доступных систем противовоздушной обороны Patriot для Киева.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна поддержал предложение Украины передать ей системы противовоздушной обороны, которые западные государства имеют на своем вооружении, но не используют.