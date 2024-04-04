У НАТО оцінили загрозу російської дестабілізації в Придністров’ї

Північноатлантичний Альянс з огляду на останні події в Придністровському регіоні Молдови стежить за загрозою, яку для Кишинева може становити Росія.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, про це журналістам на умовах анонімності заявив посадовець Альянсу.

Співрозмовник згадав інцидент із нібито влучанням безпілотника у гелікоптер на військовій базі в Тирасполі, який молдовська влада раніше назвала провокацією із ознаками монтажу. Цю ж оцінку поділяють і в НАТО, зазначив його представник.

"Йдеться про надзвичайно старий гелікоптер, який не використовувався протягом дуже довгого часу. Тому я б сказав, що це далеко не ідеальна військова ціль. І я думаю, що є досить чіткі ознаки того, що це була, найімовірніше, інсценована атака", – додав він.

Оцінюючи перспективу ширшої ескалації в Придністров’ї, посадовець НАТО зазначив, що для бойових дій там "є багато викликів". Серед іншого, Росія не має сухопутного мосту, тому їй було б "дуже складно" поповнювати свої запаси.

"Натомість у Молдові мене більше турбує ступінь російських зусиль з дезінформації або фактичного впливу чи втручання у вибори і референдум цієї осені. Я набагато більше стурбований цим, ніж тим, що ця територія (може стати. – Ред.) зоною збройного протистояння", – підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, 17 березня придністровські ЗМІ повідомили про вибух і пожежу на території військової частини в Тирасполі.

Придністровські ЗМІ заявили, що вибух став результатом атаки дрона. Але влада Молдови проаналізувала відеоматеріали з інцидентом і дійшла висновку, що відео "теракту" містить явні елементи монтажу.