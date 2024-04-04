В НАТО оценили угрозу российской дестабилизации в Приднестровье

Североатлантический Альянс, учитывая последние события в Приднестровском регионе Молдовы, следит за угрозой, которую для Кишинева может представлять Россия.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом журналистам на условиях анонимности заявил чиновник Альянса.

Собеседник вспомнил инцидент с якобы попаданием беспилотника в вертолет на военной базе в Тирасполе, который молдавские власти ранее назвали провокацией с признаками монтажа. Эту же оценку разделяют и в НАТО, отметил его представитель.

"Речь идет о чрезвычайно старом вертолете, который не использовался в течение очень долгого времени. Поэтому я бы сказал, что это далеко не идеальная военная цель. И я думаю, что есть достаточно четкие признаки того, что это была, скорее всего, инсценированная атака", – добавил он.

Оценивая перспективу более широкой эскалации в Приднестровье, чиновник НАТО отметил, что для боевых действий там "есть много вызовов". Среди прочего, Россия не имеет сухопутного моста, поэтому ей было бы "очень сложно" пополнять свои запасы.

"Зато в Молдове меня больше беспокоит степень российских усилий по дезинформации или фактического влияния или вмешательства в выборы и референдум этой осенью. Я гораздо больше обеспокоен этим, чем тем, что эта территория (может стать. – Ред.) зоной вооруженного противостояния", – подытожил собеседник.

Напомним, 17 марта приднестровские СМИ сообщили о взрыве и пожаре на территории воинской части в Тирасполе.

Приднестровские СМИ заявили, что взрыв стал результатом атаки дрона. Но власти Молдовы проанализировали видеоматериалы с инцидентом и пришли к выводу, что видео "теракта" содержит явные элементы монтажа.