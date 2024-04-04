У Данії через несправність пускової установки на флоті перекрили рух у важливій протоці

Через несправність пускової установки на одному з військових кораблів Данії довелося частково закрити повітряний простір та зупинити рух суден через важливу протоку.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Вдень у четвер Національне морське управління Данії випустило попередження, що судна не мають прямувати через протоку Великий Бельт, яка є дуже завантаженим і вкрай важливим маршрутом, через "можливість падіння уламків ракети".

У збройних силах згодом уточнили, що це пов’язано з несправністю пускової установки на одному з кораблів флоту під час навчань.

"Проблема виникла під час обов’язкової перевірки, у рамках якої пускову установку активують і вона не може бути деактивована… У стані активації є ризик, що ракета вистрілить і пролетить кілька кілометрів", – зазначили у заяві.

Попри перекриття руху для суден, міст, що перетинає протоку, залишається відкритим.



Нагадаємо, Білорусь цього тижня почала військові навчання поблизу кордону з Польщею, Литвою і Україною.

У Молдові проходять навчання за участі військових зі США та Румунії.