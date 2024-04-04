В Дании из-за неисправности пусковой установки на флоте перекрыли движение в важном проливе
Из-за неисправности пусковой установки на одном из военных кораблей Дании пришлось частично закрыть воздушное пространство и остановить движение судов через важный пролив.
Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".
Днем в четверг Национальное морское управление Дании выпустило предупреждение, что суда не должны следовать через пролив Большой Бельт, который является очень занятым и крайне важным маршрутом, из-за "возможности падения обломков ракеты".
В вооруженных силах впоследствии уточнили, что это связано с неисправностью пусковой установки на одном из кораблей флота во время учений.
"Проблема возникла во время обязательной проверки, в рамках которой пусковую установку активируют и она не может быть деактивирована... В состоянии активации есть риск, что ракета выстрелит и пролетит несколько километров", – отметили в заявлении.
Несмотря на перекрытие движения для судов, мост, пересекающий пролив, остается открытым.
Напомним, Беларусь на этой неделе начала военные учения вблизи границы с Польшей, Литвой и Украиной.
В Молдове проходят учения с участием военных из США и Румынии.