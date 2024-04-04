В Дании из-за неисправности пусковой установки на флоте перекрыли движение в важном проливе

Из-за неисправности пусковой установки на одном из военных кораблей Дании пришлось частично закрыть воздушное пространство и остановить движение судов через важный пролив.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Днем в четверг Национальное морское управление Дании выпустило предупреждение, что суда не должны следовать через пролив Большой Бельт, который является очень занятым и крайне важным маршрутом, из-за "возможности падения обломков ракеты".

В вооруженных силах впоследствии уточнили, что это связано с неисправностью пусковой установки на одном из кораблей флота во время учений.

"Проблема возникла во время обязательной проверки, в рамках которой пусковую установку активируют и она не может быть деактивирована... В состоянии активации есть риск, что ракета выстрелит и пролетит несколько километров", – отметили в заявлении.

Несмотря на перекрытие движения для судов, мост, пересекающий пролив, остается открытым.

Напомним, Беларусь на этой неделе начала военные учения вблизи границы с Польшей, Литвой и Украиной.

В Молдове проходят учения с участием военных из США и Румынии.