Єврокомісія розкритикувала податок на авто, який планує запровадити Естонія

Європейська комісія вважає, що запланований Естонією новий податок на авто містить дискримінаційні елементи і підхід має бути змінений.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Єврокомісія зауважила, що підхід у новому податку, а саме податок на реєстрацію авто, буде дискримінаційним щодо автомобілів, ввезених до Естонії з інших країн-членів ЄС, оскільки вже зареєстровані в Естонії автомобілі під час перепродажу уникатимуть цього оподаткування.

Це суперечить ст. 11 Договорів ЄС, якою забороняється пряма чи опосередкована дискримінація товарів.

У Єврокомісії також нагадали про схожий прецедент у Румунії близько десяти років тому.

Міністерство фінансів Естонії повинне буде за кілька тижнів вирішити, чи вносити зміни до проєкту закону, який вже схвалений у першому читанні, чи вступати у суперечку з Єврокомісією.

Міністр фінансів Март Вирклаєв зазначив, що поки не впевнений, яким буде рішення щодо поправок, та не виключає спору з Єврокомісією, оскільки з того часу, коли таке питання розглядалося щодо податку у Румунії, кліматичні цілі ЄС суттєво змінилися.

Планувалося, що новий податок почне застосовуватися з 2025 року. Він включає щорічний податок для автовласників та разовий податок на реєстрацію авто, які ввозяться до Естонії.

Нагадаємо, також регуляторні органи Євросоюзу почали розслідування щодо можливого порушення компаніями Apple, Google та Meta нових правил цифрової конкуренції (DMA), спрямованих на запобігання монополізації цифрових ринків великими технологічними платформами.

Також Єврокомісія звернулась до великих онлайн-платформ, як Facebook, YouTube і TikTok, із проханням допомогти з цифровою безпекою під час майбутніх виборів до Європарламенту.