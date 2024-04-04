Еврокомиссия раскритиковала налог на авто, который планирует ввести Эстония

Европейская комиссия считает, что запланированный Эстонией новый налог на авто содержит дискриминационные элементы и подход должен быть изменен.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия отметила, что налог на регистрацию авто, будет дискриминационным в отношении автомобилей, ввезенных в Эстонию из других стран-членов ЕС, поскольку уже зарегистрированные в Эстонии автомобили при перепродаже будут избегать этого налогообложения.

Это противоречит статье 11 Договоров ЕС, которой запрещается прямая или косвенная дискриминация товаров.

В Еврокомиссии также напомнили о похожем прецеденте в Румынии около десяти лет назад.

Министерство финансов Эстонии должно будет за несколько недель решить, вносить изменения в проект закона, который уже одобрен в первом чтении, или вступать в спор с Еврокомиссией.

Министр финансов Март Вырклаев отметил, что пока не уверен, каким будет решение по поправкам, и не исключает спора с Еврокомиссией, поскольку с тех пор, когда такой вопрос рассматривался по налогу в Румынии, климатические цели ЕС существенно изменились.

Планировалось, что новый налог начнет применяться с 2025 года. Он включает ежегодный налог для автовладельцев и разовый налог на регистрацию авто, которые ввозятся в Эстонию.

Напомним, также регуляторные органы Евросоюза начали расследование относительно возможного нарушения компаниями Apple, Google и Meta новых правил цифровой конкуренции (DMA), направленных на предотвращение монополизации цифровых рынков крупными технологическими платформами.

Также Еврокомиссия обратилась к крупным онлайн-платформам, как Facebook, YouTube и TikTok, с просьбой помочь с цифровой безопасностью во время предстоящих выборов в Европарламент.