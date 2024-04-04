Німецькі війська почнуть прибувати до Литви наступного тижня

У литовському Міністерстві оборони очікують, що перші військовослужбовці німецької бригади прибудуть до Литви наступного тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Очікується, що до Литви прибуде командувач сухопутних військ Німеччини Альфонс Майс разом з початковим командним складом бригади, що складатиметься з понад 20 військовослужбовців.

Як зазначили в литовському Міноборони, перші військовослужбовці "будуть розміщені у Вільнюсі, звідки вони плануватимуть подальший хід розгортання і узгодження вимог до інфраструктури приймаючої сторони".

"Початковий командний елемент збільшиться до кінця року і стане відповідальним за допомогу в передислокації решти бригади до Литви", – додали у міністерстві.

18 грудня міністри оборони Литви і Німеччини підписали план розгортання бригади Бундесверу в Литві.

Згідно з планом, німецькі війська прибуватимуть до Литви поступово, починаючи з 2024 року, а завершення розгортання очікується до 2027 року.

Загалом Німеччина має намір розмістити в Литві близько 5 тисяч солдатів і цивільних осіб, до яких, як очікують, приєднаються їхні сім'ї на період тривалої ротації.

Водночас у Литві лунають заклики до швидшого розгортання німецьких військових. Президент Гітанас Науседа заявляв, що вітав би прискорення розміщення німецької бригади в країні до кінця 2026 року.