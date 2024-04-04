Немецкие войска начнут прибывать в Литву на следующей неделе

В литовском Министерстве обороны ожидают, что первые военнослужащие немецкой бригады прибудут в Литву на следующей неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Ожидается, что в Литву прибудет командующий сухопутных войск Германии Альфонс Майс вместе с начальным командным составом бригады, состоящей из более 20 военнослужащих.

Как отметили в литовском Минобороны, первые военнослужащие "будут размещены в Вильнюсе, откуда они будут планировать дальнейший ход развертывания и согласования требований к инфраструктуре принимающей стороны".

"Начальный командный элемент увеличится до конца года и станет ответственным за помощь в передислокации остальной бригады в Литву", – добавили в министерстве.

18 декабря прошлого года министры обороны Литвы и Германии подписали план развертывания бригады Бундесвера в Литве.

Согласно плану, немецкие войска будут прибывать в Литву постепенно, начиная с 2024 года, а завершение развертывания ожидается к 2027 году.

В целом Германия намерена разместить в Литве около 5 тысяч солдат и гражданских лиц, к которым, как ожидается, присоединятся их семьи на период длительной ротации.

В то же время в Литве звучат призывы к более быстрому развертыванию немецких военных. Президент Гитанас Науседа заявлял, что приветствовал бы ускорение размещения немецкой бригады в стране до конца 2026 года.