Естонія фіксує дедалі більше збоїв у роботі GPS

В Естонії фіксують дедалі більше збоїв у роботі GPS, а також збільшення їхніх масштабів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава Естонської аеронавігаційної служби Івар Варк, якого цитує ERR.

Він припускає, що збої в роботі GPS пов’язані з діяльністю Росії, яка прагне вивести з ладу ударні дрони, які використовує Україна для своїх атак.

За даними Естонського департаменту захисту прав споживачів і технічного регулювання (TTJA), перебої поширилися на територію Естонії з Ленінградської області Росії.

"Щодня ми отримуємо 10-20 повідомлень від пілотів про те, що в певних районах над Естонією спостерігаються перебої з GPS", – сказав Варк.

Він додав, що через перебої в роботі GPS не було жодного інциденту з літаками, оскільки вони обладнані кількома навігаційними системами.

Варк розповів, що альтернативна навігаційна мережа працює над Естонією з березня цього року.

"Ми почали її створювати у 2020 році, тоді ще ніхто нічого не знав про ці перебої в роботі GPS", – зазначив він.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Росія могла заглушити сигнал на літаку міністра оборони Британії Гранта Шаппса, коли той пролітав поблизу Калінінградської області.

Збої в роботі GPS – який використовують авіакомпанії, смартфони та системи озброєнь – у районі Калінінграда спостерігались і раніше. Командувач Сил оборони Естонії Мартін Херем раніше заявив, що за ними стоїть Росія.