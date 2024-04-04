Эстония фиксирует все больше сбоев в работе GPS

В Эстонии фиксируют все больше сбоев в работе GPS, а также увеличение их масштабов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава Эстонской аэронавигационной службы Ивар Варк, которого цитирует ERR.

Он предполагает, что сбои в работе GPS связаны с деятельностью России, которая стремится вывести из строя ударные дроны, которые использует Украина для своих атак.

По данным Эстонского департамента защиты прав потребителей и технического регулирования (TTJA), перебои распространились на территорию Эстонии из Ленинградской области России.

"Ежедневно мы получаем 10-20 сообщений от пилотов о том, что в определенных районах над Эстонией наблюдаются перебои с GPS", – сказал Варк.

Он добавил, что из-за перебоев в работе GPS не было ни одного инцидента с самолетами, поскольку они оборудованы несколькими навигационными системами.

Варк рассказал, что альтернативная навигационная сеть работает над Эстонией с марта этого года.

"Мы начали ее создавать в 2020 году, тогда еще никто ничего не знал об этих перебоях в работе GPS", – отметил он.

Недавно СМИ сообщили, что Россия могла заглушить сигнал на самолете министра обороны Британии Гранта Шаппса, когда тот пролетал вблизи Калининградской области.

Сбои в работе GPS – который используют авиакомпании, смартфоны и системы вооружений – в районе Калининграда наблюдались и раньше. Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем недавно заявил, что за ними стоит Россия.