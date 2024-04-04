Генсек НАТО розкритикував плани Тбілісі повернути на розгляд закон про "іноагентів"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що повторні наміри влади у Грузії схвалити закон "про іноагентів" не узгоджуються з тими кроками, які має робити країна для наближення до вступу в ЄС і НАТО.

Як повідомляє SOVA News, такий коментар генсек дав на пресконференції.

Єнс Стобтенберг висловився проти намірів грузинської влади ухвалити цей законопроєкт, оскільки такі ініціативи перешкоджають зміцненню демократичних інституцій в країін.

"Грузії необхідно працювати над реформами, щоб наблизитися до НАТО і ЄС, і Євросоюз дуже чітко наголошує на цьому. Я був у Тбілісі кілька тижнів тому, і одним з моїх основних сигналів була важливість реформ, зміцнення демократичних інституцій", – сказав генсек.

Він додав, що народ Грузії також явно висловився за демократичне майбутнє для своєї країни у європейській та євроатлантичній родині.

"Боюся, що будь-який закон, яким запроваджується ідея "іноземних агентів", буде мати вплив на ЗМІ у Грузії та підірве саму ідею щодо того, щоби зробити Грузію більш сильним і більш демократичним суспільством", – цитує генсека SOVA.

Євросоюз висловив серйозне занепокоєння з приводу намірів "Грузинської мрії" ухвалити цей закон.

Нагадаємо, разом з поновленням намірів ухвалити закон "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють із законом про "іноагентів" у Росії, партія влади "Грузинська мрія" також офіційно внесла пропозицію поправок до конституції про заборону "ЛГБТ-пропаганди".

Читайте також пояснення "ЄвроПравди", навіщо влада Грузії йде на конфлікт з ЄС, висуваючи такі ініціативи.