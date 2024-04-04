Генсек НАТО раскритиковал планы Тбилиси вернуть на рассмотрение закон об "иноагентах"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что повторные намерения властей в Грузии принять закон "об иноагентах" не согласуются с теми шагами, которые должна делать страна для приближения к вступлению в ЕС и НАТО.

Как сообщает SOVA News, такой комментарий генсек дал на пресс-конференции.

Йенс Стобтенберг высказался против намерений грузинских властей принять этот законопроект, поскольку такие инициативы препятствуют укреплению демократических институтов в стране.

"Грузии необходимо работать над реформами, чтобы приблизиться к НАТО и ЕС, и Евросоюз очень четко заявил об этом. Я был в Тбилиси несколько недель назад, и одним из моих основных сигналов была важность реформ, укрепления демократических институтов", – сказал генсек.

Он добавил, что народ Грузии также явно высказался за демократическое будущее для своей страны в европейской и евроатлантической семье.

"Боюсь, что любой закон, которым вводится идея "иностранных агентов", будет иметь влияние на СМИ в Грузии и подорвет ссаму идею сделать Грузию более сильным и более демократическим обществом", – цитирует генсека SOVA.

Евросоюз выразил серьезную обеспокоенность по поводу намерений "Грузинской мечты" принять этот закон.

Напомним, вместе с возобновлением намерений принять закон "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с законом об "иноагентах" в России, партия власти "Грузинская мечта" также официально внесла предложение поправок в конституцию о запрете "ЛГБТ-пропаганды".

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