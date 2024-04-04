Блінкен розповів, чи зміниться політика США щодо путінської Росії

Сполучені Штати у своєму ставленні до Росії будуть керуватись не "особистостями", а політикою цієї країни.

Про це на пресконференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає з місця "Європейська правда".

На питання, чи може Захід вести "бізнес як зазвичай" із Росією за правління в ній Владіміра Путіна, Блінкен наголосив, що "з будь-якою країною ми зосереджені на політиці, а не на особистостях".

"Ми хочемо побачити, якою є політика Росії. І, на жаль, трагічним і жахливим є те, що ця політика зараз – це агресія проти України і величезні страждання, які вона приносить українцям, і загроза, яку вона й далі становить не тільки для України, але й для самих принципів, що лежать в основі міжнародної системи", – додав він.

Держсекретар вказав, що іншим країнам не можна дозволяти змінювати кордони й захоплювати інші території силою, бо без стримування інші агресори скористаються цим прикладом і світ стане "ще більш жорстоким, нестабільним і сповненим конфліктів".

"Тому ми зосереджені на тому, що робить Росія. І, як я вже сказав, вона продовжує агресію проти України", – підсумував Блінкен.

Напередодні держсекретар США прокоментував можливість запрошення глави РФ Владіміра Путіна на саміт G20, який відбудеться у Бразилії.

Під час візиту до Франції цього тижня заявив, що у російсько-українській війні "вкрай важливий момент" і треба забезпечити необхідну Україні допомогу, вкотре закликавши Конгрес США розблокувати американське фінансування.