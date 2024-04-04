Блинкен рассказал, изменится ли политика США в отношении путинской России

Соединенные Штаты в своем отношении к России будут руководствоваться не "личностями", а политикой этой страны.

Об этом на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает с места "Европейская правда".

На вопрос, может ли Запад вести "бизнес как обычно" с Россией при правлении в ней Владимира Путина, Блинкен отметил, что "с любой страной мы сосредоточены на политике, а не на личностях".

"Мы хотим увидеть, какова политика России. И, к сожалению, трагическим и ужасным является то, что эта политика сейчас – это агрессия против Украины и огромные страдания, которые она приносит украинцам, и угроза, которую она и дальше представляет не только для Украины, но и для самих принципов, лежащих в основе международной системы", – добавил он.

Госсекретарь указал, что другим странам нельзя позволять менять границы и захватывать другие территории силой, потому что без сдерживания другие агрессоры воспользуются этим примером и мир станет "еще более жестоким, нестабильным и полным конфликтов".

"Поэтому мы сосредоточены на том, что делает Россия. И, как я уже сказал, она продолжает агрессию против Украины", – подытожил Блинкен.

Накануне госсекретарь США прокомментировал возможность приглашения главы РФ Владимира Путина на саммит G20, который состоится в Бразилии.

Во время визита во Францию на этой неделе заявил, что в российско-украинской войне "крайне важный момент" и надо обеспечить необходимую Украине помощь, в очередной раз призвав Конгресс США разблокировать американское финансирование.