Блінкен заявив про "вкрай важливий момент" у війні РФ проти України

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Франції заявив, що у російсько-українській війні "вкрай важливий момент" і треба забезпечити необхідну Україні допомогу, вкотре закликавши Конгрес США розблокувати американське фінансування.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У вівторок під час візиту до Парижа Блінкен сказав, що для України у війні настав "вкрай важливий момент" і їй потрібна більша підтримка від союзників.

"Абсолютно необхідно, щоб українці отримували те, що їм необхідно, щоб далі захищатися, особливо артилерійські боєприпаси і ППО", – сказав держсекретар у спілкуванні з репортерами.

"Це ще одна причина, чому запит про додаткове фінансування, який президент Байден надіслав Конгресу, має бути затверджений якнайшвидше", – додав Блінкен.

Блінкен під час візиту до Франції разом з французьким міністром оборони Себастьєном Лекорню відвідав завод компанії Nexter, де виробляють гаубиці Caesar. Лекорню сказав, що підприємство ставить за мету наростити місячне виробництво цих артсистем до 12 з теперішніх шести.

Держсекретар також проведе переговори з французьким колегою Стефаном Сержурне та з президентом Емманюелем Макроном. Однією з центральних тем розмови ймовірно стануть також останні події на Близькому Сході.

Раніше Держдеп США застеріг Китай від будь-якої допомоги РФ у війні проти України.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Водночас одна з соратниць Трампа ініціювала відставку Джонсона, звинувачуючи його у надмірних поступках в питанні заходів на кордоні з Мексикою. Спікер заявляв, що планує зустрітися з трампісткою. Невідомо, чи вдасться їй зібрати достатньо голосів для своєї ініціативи.