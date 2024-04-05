Україна провела переговори з Литвою щодо безпекової угоди

Україна та Литва провели перемовини щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Як пише "Європейська правда", про це заявив Офіс президента України.

Згідно з повідомленням ОП, сторони визначили ключові пункти та узгодили графік роботи над підготовкою двосторонньої безпекової угоди.

Новий раунд перемовин провів провів заступник керівника Офісу глави держави Ігор Жовква.

"Наш документ міститиме низку положень, які вперше вдалося закріпити в подібних угодах", – наголосив він.

Напередодні повідомляли, що Латвія планує укласти з Україною угоду про довгострокову підтримку і безпеку, зобов'язуючись надавати військову допомогу в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту цього року і впродовж наступних двох років.

Такі угоди вже підписані з Великою Британією, Канадою, Данією, Францією, Німеччиною, Італією, Нідерландами та Фінляндією. Литва та Естонія також підпишуть з Україною подібні угоди в найближчому майбутньому.

Перед цим у середу до Києва приїхав фінський президент Александер Стубб. Згодом після появи інформації про його прибуття Офіс президента України оприлюднив текст угоди між Україною і Фінляндією про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.